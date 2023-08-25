Складной смартфон Honor Magic Vs2 засветился в сети

В базе данных китайского регулятора 3C обнаружилось упоминание складного смартфона Honor Magic Vs2, официальный релиз которого ожидается в конце года. Устройство проходит под техническим наименованием VCA-AN00. Регулятор подтвердил наличие поддержки быстрой зарядки мощностью 35 Вт.

Напомним, что представленный в июле этого года Honor Magic V2 характеризуется толщиной в разложенном состоянии 9,9 мм, массой 231 грамм, 6,43-дюймовым внешним OLED-дисплеем с разрешением 2376:1060 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, частотой регулировки ШИМ 3840 Гц и пиковой яркостью 2500 кд/кв.м, 7,92-дюймовым внутренним OLED-экраном с разрешением 2344:2156 пикселей, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 1600 кд/кв.м, разогнанной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Advanced Edition, двумя 16-Мп фронтальными камерами и тройной основной камерой с модулями на 50 Мп, 50 Мп (сверхширик) и 20 Мп (телеобъектив с зумом до 40х).
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