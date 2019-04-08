Складной смартфон Huawei Mate X готовится к выходу

В официальном интернет-магазине Huawei Mall появилась страница складного смартфона с гибким экраном Huawei Mate X. Вряд ли это значит, что смартфон появится в продаже в ближайшее время, ведь в прошлом месяце один из руководителей Huawei Devices Юй Чэндун назвал вполне конкретные сроки – июнь этого года. Цена смартфона составит 2300 евро или 2600 долларов. Напомним, что представленную в конце февраля новинку Huawei считают более технологичной, чем Samsung Galaxy Fold: она тоньше, с одним экраном, который к тому же больше, с единым модулем камер и складывается при этом без уродливых зазоров.

Смартфон оснастили OLED-дисплеем, который выполняет функции трех экранов: основного в сложенном режиме (6,6-дюйма, разрешение 2480:1148 пикселей и соотношение сторон 19,5:9, вспомогательного в сложенном виде (6,4-дюйма, 2480:892 пикселей, 25:9) и планшета в разложенном состоянии (8-дюймов, 2480:2200, 8:7,1). Толщина в сложенном состоянии всего 11 мм против 17 мм у Galaxy Fold. Также отметим аккумуляторы суммарной емкость 4500 мАч, 55-Вт технологию SuperCharge, 8 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти, тройную камеру и фирменный топовый чипсет Kirin 980.