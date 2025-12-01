Складной смартфон Huawei Pura X2 получит флагманский процессор

Известный инсайдер Smart Pikachu поделился первыми подробностями о складном смартфоне Huawei Pura X второго поколения, релиз которого ожидается весной следующего года. Пока об устройстве известно лишь, что оно будет основано на новом флагманском процессоре Kirin 9030, который используется в Huawei Mate 80 Pro, 80 Pro Max и Mate 80 RS.

Напомним, что оригинальный Huawei Pura X характеризуется необычным соотношением сторон 16:10, 3,5-дюймовым внешним дисплеем с квадратным соотношением сторон 1:1, разрешением 980:980 точек, адаптивной кадровой частотой LTPO 2.0 от 1 до 120 Гц, пиковой яркостью 2500 нит и частотой ШИМ-регулировки 1440 Гц, 6,3-дюймовым внутренним экраном с разрешением 2120:1320 пикселей, частотой обновления LTPO 2.0 от 1 до 120 Гц, яркостью 2500 нит и ШИМ 1440 Гц, 12 ГБ или 16 ГБ ОЗУ, 256, 512 ГБ или 1 ТБ флеш-памяти, аккумулятором ёмкостью 4720 мАч, а также поддержкой 66-Вт проводной и 40-Вт беспроводной зарядок.