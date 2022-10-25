Складной смартфон Motorola Razr 2022 вышел в Европе

Бренд Motorola дал старт европейским продажам складного смартфона Razr 2022, который оценен в 1200 евро. Отметим, что в Китае за новинку просят 900 долларов.

Смартфон характеризуется топовой восьмиядерной платформой Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, гибким 6,7-дюймовым экраном с кадровой частотой 144 Гц и разрешением 2400:1080 пикселей, 2,7-дюймовым внешним OLED-дисплеем с разрешением 800:573 пикселя, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп (датчик OmniVision OV50A оптического формата 1/1,55 дюйма и оптическая стабилизация изображения) и 13 Мп (сверхширик), фронтальной камерой на 32 Мп, стереодинамиками с поддержкой Dolby Atmos, боковым сканером отпечатков пальцев, аккумулятором ёмкостью 3500 мАч, поддержкой проводной 30-Вт зарядки, толщиной в сложенном состоянии 16,99 мм, в разложенном – 7,62 мм и массой 198 г.