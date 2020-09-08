Складной смартфон Motorola Razr 5G показали на рендерах

Авторитетный инсайдер Эван Бласс (@evleaks) поделился качественными изображениями смартфона Motorola razr 5G, который еще не был представлен официально. Источник отмечает золотистую расцветку Blush Gold, сканер отпечатков пальцев на задней панели, тыльную камеру разрешением 48 Мп и фронтальную камеру на 20 Мп. Предыдущие слухи прочили устройству гибкий 6,2-дюймовый P-OLED-дисплей, 2,7-дюймовый дополнительный экран, аккумулятор ёмкостью 2800 мАч, поддержку быстрой зарядки мощностью 18 Вт, восьмиядерную платформу Snapdragon 765G с тактовой частотой до 2,4 ГГц, графикой Adreno 620 и поддержкой 5G, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, а также поддержку eSIM.