Складной смартфон Motorola Razr подешевел до $480

Американский оператор Verizon предлагает купить складной смартфон Motorola Razr 2019 года выпуска за 480 долларов, при том что на выходе аппарат стоил 1500 долларов. Правда, предложение действует только при подключении контракта с безлимитным тарифным планом.

Напомним, что смартфон оснащается 6,2-дюймовым гибким дисплеем Flex View p-OLED с соотношением сторон 21:9 и разрешением 2142:876 пикселей, 2,7-дюймовым вспомогательным внешним экраном, подэкранным дактилоскопом, 16 Мп и 5 Мп камерами, аккумулятором на 2510 мАч, восьмиядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 710, а также 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти.