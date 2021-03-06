Складной смартфон Motorola Razr подешевел до $480

Американский оператор Verizon предлагает купить складной смартфон Motorola Razr 2019 года выпуска за 480 долларов, при том что на выходе аппарат стоил 1500 долларов. Правда, предложение действует только при подключении контракта с безлимитным тарифным планом.

Напомним, что смартфон оснащается 6,2-дюймовым гибким дисплеем Flex View p-OLED с соотношением сторон 21:9 и разрешением 2142:876 пикселей, 2,7-дюймовым вспомогательным внешним экраном, подэкранным дактилоскопом, 16 Мп и 5 Мп камерами, аккумулятором на 2510 мАч, восьмиядерным чипсетом Qualcomm Snapdragon 710, а также 6 ГБ оперативной и 128 ГБ флэш-памяти.
Комментарии и отзывы Motorola Razr
Обзоры:
Лучший смартфон для игр. Xiaomi Redmi Note 9 4/128GB (NFC)Лучший смартфон для игр. Xiaomi Redmi Note 9 4/128GB (NFC)
Лучший защищенный смартфон. Blackview BV6800 ProЛучший защищенный смартфон. Blackview BV6800 Pro
Лучший смартфон до 20 тысяч рублей. Xiaomi Poco M3 4/64GB Лучший смартфон до 20 тысяч рублей. Xiaomi Poco M3 4/64GB
Новости:
Oppo начинает развертывание ColorOS 11 на базе Android 11 для смартфона Oppo A9 (2019)

Oppo начала развертывание стабильной версии пользовательского интерфейса ColorOS 11 на базе Android 11 дл...
Смартфон Redmi K40 показали на первом видео

Бренд Redmi опубликовал видео, в котором демонстрируется смартфон Redmi K40. Самое интересное в ролике, э...
Гибкий смартфон Huawei Mate X2 получит новый механизм

Компания Huawei опубликовала новое изображение, посвященное еще не представленному официально складному с...
Обзор Digma Optima 7 A100S. Недорогой 7-дюймовый планшетОбзор Digma Optima 7 A100S. Недорогой 7-дюймовый планшет
Обзор SVEN AP-U1001MV. Игровые наушники с микрофоном и подсветкойОбзор SVEN AP-U1001MV. Игровые наушники с микрофоном и подсветкой
Лучший подарок на 8 марта. Logitech Pebble M350Лучший подарок на 8 марта. Logitech Pebble M350
Обзор Sonos One SL. Мультирум-акустика для дома с поддержкой Яндекс.МузыкаОбзор Sonos One SL. Мультирум-акустика для дома с поддержкой Яндекс.Музыка
Обзор Dunobil Spiegel Magnum Duo. Двухканальный видеорегистратор зеркалоОбзор Dunobil Spiegel Magnum Duo. Двухканальный видеорегистратор зеркало
Дизайн Huawei Mate X2 слили в сеть...
Дизайн Huawei Mate X2 слили в сетьHuawei Mate X2 только что снова слили в сеть, только уже не официальные источники, а поставщики секретной...
Обзор ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 Ti...
Обзор ASUS ROG Strix GeForce RTX 2080 TiНа момент начала 2021 года ситуация с доступностью видеокарт 30-серии от NVIDIA еще не стабилизировалась,...
Xiaomi опубликовала график первой партии...
Xiaomi опубликовала график первой партииВ декабре 2020 года Xiaomi анонсировала MIUI 12.5, преемника MIUI 12, который более легкий, быстрый и эфф...
Представлен ПК-корпус Fractal Design Mes...
Представлен ПК-корпус Fractal Design MesКомпания Fractal Design пополнила ассортимент корпусов моделью Meshify 2 Compact, которая ориентирована н...
Philips представили 24-дюймовый IPS-мони...
Philips представили 24-дюймовый IPS-мониЭкологичный монитор Philips 24" разработан для обеспечения высокой производительности. Этот монитор имеет...
Apple Watch 7 получат важнейшую функцию...
Apple Watch 7 получат важнейшую функциюВ прошлом месяце в сливе информации говорилось, что следующие Apple Watch (ориентировочно Apple Watch 7) ...
Обзор be quiet! Shadow Wings 2 140mm (BL...
Обзор be quiet! Shadow Wings 2 140mm (BLРанее в рамках «Лаборатории» мы проводили тестирование 120 мм вентиляторов ...
Samsung возобновила обновление до One UI...
Samsung возобновила обновление до One UIМеньше двух недель назад компания Samsung выпустила обновление фирменной прошивки One UI 3.1 для смартфон...
Vivo Y52s доступен в Китае за 290 доллар...
Vivo Y52s доступен в Китае за 290 долларVivo Y52s является бюджетным 5G смартфоном в Китае. ...
Представлен объектив Voigtlander Apo-Lan...
Представлен объектив Voigtlander Apo-LanКомпания Cosina пополнила ассортимент полнокадровых объективов моделью Voigtlander Apo-Lanthar 35mm F2 As...
В Samsung Galaxy S21 Ultra будет продвин...
В Samsung Galaxy S21 Ultra будет продвинАвторитетный искатель утечек Ice Universe поделился подробностями о фотовозможностях топового смартфона S...
Представлен 170-Гц монитор GIGABYTE Aoru...
Представлен 170-Гц монитор GIGABYTE AoruКомпания GIGABYTE пополнила ассортимент геймерских мониторов моделью Aorus FI32Q, которая получила 31,5-д...
Обзор COUGAR ARMOR ONE. Лучшее игровое кресло в сегменте 20 000 рублейОбзор COUGAR ARMOR ONE. Лучшее игровое кресло в сегменте 20 000 рублей
Обзор ADATA AR10KPD. Внешний аккумулятор с быстрой зарядкойОбзор ADATA AR10KPD. Внешний аккумулятор с быстрой зарядкой
Обзор Lenovo QT83. Недорогие беспроводные наушники в стиле AirPodsОбзор Lenovo QT83. Недорогие беспроводные наушники в стиле AirPods
Обзор JBL Tune 225 TWS. Симпатичные наушники с автономностью в 25 часовОбзор JBL Tune 225 TWS. Симпатичные наушники с автономностью в 25 часов
Обзор Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC (GV-N3060GAMING OC-12GD). Тест видеокарты в FHD, QHD, UHDОбзор Gigabyte GeForce RTX 3060 Gaming OC (GV-N3060GAMING OC-12GD). Тест видеокарты в FHD, QHD, UHD
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2021 © MegaObzor