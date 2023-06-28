Складной смартфон OnePlus Fold показали на рендере

Авторитетный инсайдер Стив Хеммерстоффер опубликовал первое качественное изображения складного смартфона OnePlus, официальная презентация которого ожидается в августе этого года. По предварительным данным, аппарат получит гибкий 7,8-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц, внешний 6,3-дюймовый AMOLED-дисплей с кадровой частотой 120 Гц, топовую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 16 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 4800 мАч, поддержку 67-Вт проводной зарядки, тройную тыльную камеру Hasselblad с модулями на 48 Мп, 48 Мп (сверхширик) и 64 Мп (модуль теле-фото), внешнюю фронтальную камеру разрешением 32 Мп и внутреннюю на 20 Мп, боковой дактилоскоп и предустановленную прошивку Oxygen OS 13.1 на основе Android 13.

Poco F5 Pro оценили в 430 долларов …
Компания Xiaomi объявила цены на представленный вчера смартфон Poco F5 Pro, который основан на мощном 4-н…
Европейский Xiaomi 13 Ultra оценили в 1500 евро …
Компания Xiaomi объявила европейскую цену и дату начала продаж флагманского смартфона Xiaomi 13 Ultra, ко…
Смартфон-раскладушка Vivo X Flip оценен в $875 …
Компания Vivo объявила о выпуске смартфона-раскладушки Vivo X Flip, который, помимо прочего, получил проц…
Realme 11 Pro+ показали на фото …
В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились фотографии смартфона Realme 11 Pro+, который еще н…
Nubia раскрыла дизайн Red Magic 8S Pro …
Компания Nubia опубликовала официальные изображения геймерского смартфона Red Magic 8S Pro, официальный р…
Samsung Galaxy S23 подешевел вдвое на вторичном рынке …
Аналитики исследовали вторичный рынок США и пришли к выводу, что быстрее всего дешевеют флагманские сма…
Samsung Galaxy F54 показали на рендере …
В сети появилось качественное изображение смартфона Samsung Galaxy F54, официальный релиз которого ожидае…
Коралловый Google Pixel 7a показали на рендере …
Сетевые источники опубликовали очередное изображение смартфона Google Pixel 7a, официальный релиз которог…
Обзор Infinix Hot 12i. Долгоиграющий сверхбюджетникОбзор Infinix Hot 12i. Долгоиграющий сверхбюджетник
Обзор HUAWEI Nova 10 8/128. Аномально тонкий среднебюджетник Обзор HUAWEI Nova 10 8/128. Аномально тонкий среднебюджетник
Обзор HUAWEI Mate Xs 2. Надежный смартфон с гибким экраномОбзор HUAWEI Mate Xs 2. Надежный смартфон с гибким экраном
Обзор Philips Xenium E2601. Лучший телефон раскладушка?Обзор Philips Xenium E2601. Лучший телефон раскладушка?
Обзор Infinix NOTE 12 PRO 8/256 ГБ. Стильный среднебюджетник с AMOLED-экраномОбзор Infinix NOTE 12 PRO 8/256 ГБ. Стильный среднебюджетник с AMOLED-экраном
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor