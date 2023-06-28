Складной смартфон OnePlus Fold показали на рендере

Авторитетный инсайдер Стив Хеммерстоффер опубликовал первое качественное изображения складного смартфона OnePlus, официальная презентация которого ожидается в августе этого года. По предварительным данным, аппарат получит гибкий 7,8-дюймовый AMOLED-экран с разрешением 2K и частотой обновления 120 Гц, внешний 6,3-дюймовый AMOLED-дисплей с кадровой частотой 120 Гц, топовую однокристальную систему Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 16 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятор ёмкостью 4800 мАч, поддержку 67-Вт проводной зарядки, тройную тыльную камеру Hasselblad с модулями на 48 Мп, 48 Мп (сверхширик) и 64 Мп (модуль теле-фото), внешнюю фронтальную камеру разрешением 32 Мп и внутреннюю на 20 Мп, боковой дактилоскоп и предустановленную прошивку Oxygen OS 13.1 на основе Android 13.