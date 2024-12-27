Складной смартфон OnePlus Open 2 показали на рендере

Профильное издание Smartprix поделилось первыми изображениями и подробностями о характеристиках складного смартфона OnePlus Open 2, который еще не был представлен официально. Итак, аппарат оснастят корпусом толщиной менее 10 мм в сложенном состоянии, водопроницаемостью по стандарту IPX8, 8-дюймовым главным дисплеем 2K LTPO с кадровой частотой 120 Гц, 6,4-дюймовым внешним AMOLED-экраном AMOLED, топовой 3-нанометровой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Elite, до 16 ГБ ОЗУ и до 1 ТБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с 50-Мп главным модулем, сверхширокоугольным и модулем с 3-кратным оптическим приближением, батареей ёмкостью 5900 мАч, поддержкой 80-Вт проводной и 50-Вт беспроводной зарядок. Релиз OnePlus Open 2 состоится в Китае в начале следующего года 2025 года.