Складной смартфон OnePlus Open оценили в 1800 евро

Компания OnePlus представила свой первый складной смартфон OnePlus Open, который является полной копией Oppo Find N3. Только последний предназначен для китайского рынка, а новинка OnePlus – для международного. В Европе за неё попросят солидные 1800 евро, а в Великобритании – 1600 фунтов. Речь идет о версии с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти.

Смартфон характеризуется корпусом 5,8 мм и 11,7 мм в разложенном и сложенном виде соответственно, 7,8-дюймовым гибким OLED-дисплеем LTPO с разрешением 2440:2268 пикселей, частотой обновления 120 Гц, соотношением сторон 6:5,6, пиковой яркостью 2800 нит, 6,31-дюймовым наружным OLED-экраном с разрешение 2484:1116 пикселей, той же яркостью и кадровой частотой, а также керамическим стеклом, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ОЗУ стандарта LPDDR5X и флэш-памятью UFS 4.0, тройной основной камерой с модулями разрешением 48 Мп (Sony LYT-T808 оптического формата 1/1,43 дюйма), 48 Мп (сверхширик) и 64 Мп (перископный модуль), сдвоенной селфи-камерой на 32 Мп и 20 Мп, аккумулятором ёмкостью 4805 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт.
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