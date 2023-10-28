Складной смартфон OnePlus Open появился в продаже

Компания OnePlus дала старт продажам складного смартфона Open, который был представлен чуть меньше двух недель назад. Новинка оценена в Европе в 1800 евро за вариант с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти. В Индии за смартфон просят 1600 долларов.

Напомним, что Open характеризуется корпусом 5,8 мм и 11,7 мм в разложенном и сложенном виде соответственно, 7,8-дюймовым гибким OLED-дисплеем LTPO с разрешением 2440:2268 пикселей, частотой обновления 120 Гц, соотношением сторон 6:5,6, пиковой яркостью 2800 нит, 6,31-дюймовым наружным OLED-экраном с разрешение 2484:1116 пикселей, той же яркостью и кадровой частотой, а также керамическим стеклом, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ОЗУ стандарта LPDDR5X и флэш-памятью UFS 4.0, тройной основной камерой с модулями разрешением 48 Мп (Sony LYT-T808), 48 Мп (сверхширик) и 64 Мп (перископный модуль), сдвоенной селфи-камерой на 32 Мп и 20 Мп, аккумулятором ёмкостью 4805 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт.
Xiaomi 14 получит поддержку 90-Вт зарядки …
Китайские инсайдеры поделились подробностями о флагманском смартфоне Xiaomi 14, официальный релиз которог…
Официально: Redmi Note 13 Pro+ получит 200-Мп камеру …
Компания Xiaomi раскрыла первые подробности о смартфоне Redmi Note 13+, который еще не был представлен оф…
OnePlus 11R Solar Red получил 18 ГБ ОЗУ …
Компания OnePlus объявила о выпуске смартфона OnePlus 11R Solar Red, который является премиальной версией…
Google Pixel 8 уже разобрали на детали…
Компания Google буквально вчера вечером официально представила смартфоны серии Pixel 8, а уже сегодня поя…
Samsung уже тестирует более мощную версию Exynos 2400…
Появилась свежая информация о том, что процессор Exynos 2400 протестировали при более высокой тактовой ча…
OnePlus 12 получит самый яркий экран …
Известный информатор Revegnus поделился подробностями об экранах в смартфонах серии Samsung Galaxy S24 и …
DxOMark оценили камеру в iPhone 15 Pro Max…
Лаборатория DxOMark опубликовала результаты тестирования основной камеры смартфона iPhone 15 Pro Max. Апп…
Складной смартфон Honor Magic Vs2 уже готов к выходу …
Авторитетный информатор Digital Chat Station сообщает, что складной смартфон Honor Magic Vs2 будет официа…
Бюджетный смартфон с камерой на 50 Мп и зарядкой на 33 Вт. Обзор realme C53 6/128 ГББюджетный смартфон с камерой на 50 Мп и зарядкой на 33 Вт. Обзор realme C53 6/128 ГБ
Обзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камеройОбзор vivo 27. Смартфон с 50 Мп портретной камерой
Обзор realme C55. Первый бюджетник с Dynamic IslandОбзор realme C55. Первый бюджетник с Dynamic Island
На что способна камера Huawei Mate 50 Pro в городских условияхНа что способна камера Huawei Mate 50 Pro в городских условиях
Доступный смартфон с хорошим оснащением. Обзор vivo Y36Доступный смартфон с хорошим оснащением. Обзор vivo Y36
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2023
© MegaObzor