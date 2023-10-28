Складной смартфон OnePlus Open появился в продаже

Компания OnePlus дала старт продажам складного смартфона Open, который был представлен чуть меньше двух недель назад. Новинка оценена в Европе в 1800 евро за вариант с 16 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти. В Индии за смартфон просят 1600 долларов.

Напомним, что Open характеризуется корпусом 5,8 мм и 11,7 мм в разложенном и сложенном виде соответственно, 7,8-дюймовым гибким OLED-дисплеем LTPO с разрешением 2440:2268 пикселей, частотой обновления 120 Гц, соотношением сторон 6:5,6, пиковой яркостью 2800 нит, 6,31-дюймовым наружным OLED-экраном с разрешение 2484:1116 пикселей, той же яркостью и кадровой частотой, а также керамическим стеклом, топовой платформой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ОЗУ стандарта LPDDR5X и флэш-памятью UFS 4.0, тройной основной камерой с модулями разрешением 48 Мп (Sony LYT-T808), 48 Мп (сверхширик) и 64 Мп (перископный модуль), сдвоенной селфи-камерой на 32 Мп и 20 Мп, аккумулятором ёмкостью 4805 мАч и поддержкой проводной зарядки мощностью 67 Вт.