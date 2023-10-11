Складной смартфон OnePlus Open показали на пресс-рендерах

Профильное издание Winfuture поделилось качественными изображениями и подробностями о складном смартфоне OnePlus Open, релиз которого запланирован на 19 октября. Итак, устройству приписывают наличие 7,8-дюймового гибкого OLED-экрана с разрешением 2K, внешнего 6,31-дюймового OLED-дисплея, 4-нанометровой однокристальной системы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, 16 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, аккумулятора ёмкостью 4800 мАч, поддержки 67-Вт проводной зарядки, а также тройной тыльной камеры с модулями на 48 Мп, 48 Мп (сверширик) и 64 Мп (перископный модуль). Ориентировочная цена OnePlus Open составляет 1700 долларов.

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