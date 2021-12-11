Складной смартфон Oppo Find N представят 15 декабря

Компания Oppo долго готовилась к выпуску своего первого складного смартфона. Прошло много лет с тех пор, как был представлен прототип, и теперь на рынок выходит модель Find N. На данный момент, к сожалению, компания не поделилась никакой информацией об этом смартфоне, поэтому мы не можем сказать, какой процессор будет внутри, дисплей, камера и другие характеристики. Премьера Oppo Find N должна состояться во время Oppo Inno Day, который состоится 15 декабря этого года.

"Это наш первый складной флагманский смартфон - результат четырех лет интенсивных исследований и разработок и 6 поколений прототипов. Это устройство является ответом Oppo на будущее смартфонов" - рассказала об этом компания.

Комментарии и отзывы Oppo Find N
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