Складной смартфон Oppo Find N2 Flip появился в продаже

Компания Oppo дала старт китайским продажам складного смартфона Find N2 Flip, которая стоит 1145 и 1290 долларов за версии с 12/256 и 16/512 ГБ оперативной и флеш-памяти соответственно. Новинка также оснащается 3,2-дюймовым внешним OLED-экраном. Новинку также оснастили крупным 6,8-дюймовым AMOLED-дисплеем с кадровой частотой 120 Гц, производительной восьмиядерной платформой Mediatek Dimensity 9000+, сдвоенной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп и 8 Мп, фронтальной камерой на 32 Мп, процессором для обработки изображений MariSilicon X, аккумулятором ёмкостью 4400 мАч и поддержкой быстрой зарядки мощностью 44 Вт.