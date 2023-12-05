Складной смартфон Oppo Find N3 оценили в 220 тысяч рублей

Компания Oppo выпустила в российскую продажу складные смартфоны Oppo Find N3 Flip и Find N3, которые были представлены в октябре этого года. Новинки доступны эксклюзивно в «М.Видео» и «Эльдорадо» по цене в 220 и 120 тысяч рублей соответственно.

Напомним, что старшая модель характеризуется корпусом толщиной в разложенном состоянии 5,8 мм и в сложенном 11,7 мм, массой 245 граммов для стеклянной версии и 239 граммов для кожаной, 7,8-дюймовым складным OLED-экраном LTPO с разрешением 2440:2268 пикселей, кадровой частотой 120 Гц, соотношением сторон 6:5,6, пиковой яркостью 2800 нит, 6,31-дюймовым внешним OLED-дисплеем с разрешение 2484:1116 пикселей, такой же яркостью и частотой обновления, а также керамическим стеклом, процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, ОЗУ LPDDR5X и флэш-памятью UFS 4.0, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 48 Мп (сенсор Sony LYT-T808 размером 1/1,43 дюйма), 48 Мп (сверхширик) и 64 Мп (перископный модуль), сдвоенной фронтальной камерой на 32 Мп и 20 Мп, батареей ёмкостью 4805 мАч и поддержкой 67-Вт быстрой зарядки.
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