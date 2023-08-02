Складной смартфон Oppo Find N3 получит 100-Вт зарядку

В сети появились подробности о складном смартфоне Oppo Find N3, который еще не был представлен официально. Согласно базе данных регулятора 3C, аппарат оснастят поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 100 Вт. Больше из складных смартфонов только у Vivo X Fold2 – 120 Вт. Для сравнения, скорость проводной зарядки новенького Samsung Galaxy Z Fold5 составляет всего 25 Вт. Oppo Find N3 также приписывают наличие батареи ёмкостью 4805 мАч основной камеры с главным модулем разрешением 50 Мп и оптической стабилизацией изображения, 7,1-дюймового складного дисплея и 5,54-дюймового внешнего экрана, топовой платформы Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 и селфи-камеры на 32 Мп.