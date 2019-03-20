Складной смартфон Samsung Galaxy Fold показался на видео

Складной смартфон Samsung Galaxy Fold представили месяц назад, но только сейчас в сети появилось живое видео с демонстрацией работы устройство. Самое интересное в ролике, это место изгиба основного экрана смартфона. На нем видно можно увидеть складку, которой так боялись скептически настроенные пользователи сразу после анонса устройства. Вполне возможно, что перед нами предрелизный прототип, который уже давно находится в использовании. Так или иначе, надеяться, что в месте изгиба складного смартфона не будет изгиба, было бы наивно.

Напомним, что Samsung Galaxy Fld оснащается сгибающимся 7,3-дюймовым безрамочным Dynamic AMOLED-экраном Infinity Flex Display с разрешением QXGA+, который складывается в более компактное устройства со вспомогательным сенсорным 4,6-дюймовым Super AMOLED-дисплеем с разрешением HD+, сканером отпечатков пальцев на торце, Android 9.0 Pie с переделанным интерфейсом, фирменным чипсетом Exynos 9820, 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флеш-памяти, двумя аккумуляторами на 4380 мАч, поддержкой беспроводной зарядки других устройств, тройной тыльной камерой на 16+12+12 Мп, двойной 10+8 Мп на внутренней стороне и еще одной 10 Мп камерой, расположенной на лицевой стороне, а также стереодинамиками AKG. Galaxy Fold появится в продаже 26 апреля по цене 1980 долларов.