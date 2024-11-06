Складной смартфон Samsung W25 оценили в 2230 долларов

Компания Samsung представила премиальный складной смартфон Samsung W25, который появится в китайской продаже 15 ноября по цене в 2230 и 2510 долларов за конфигурации с 16/512 ГБ и 16 ГБ/1 ТБ оперативной и флеш-памяти соответственно.

Новинку оснастили керамическим корпусом с золотистой алюминиевой рамкой, 6,5-дюймовым внешним дисплеем AMOLED с адаптивной кадровой частотой от 1 до 120 Гц и пиковой яркостью 2600 нит, 8-дюймовым внутренним экраном с разрешением 2184:1968 точек, частотой обновления 1–120 Гц и пиковой яркостью 2600 нит, 10-Мп и 4-Мп подэкранной фронтальной камерами, основной камерой с модулями разрешением 200 Мп, 10 Мп (телеобъектив) и 12 Мп (сверхширик), батареей ёмкостью 4400 мАч, поддержкой 25-Вт проводной 15-Вт беспроводной зарядок, 4-нанометровой однокристальной системой Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy и предустановленной операционной системой Android 14 с фирменной прошивкой One UI 6.1.1.