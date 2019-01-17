Складной смартфон Samsung сертифицирован CMIIT

За месяц до мероприятия Samsung Unpacked, складной смартфон Samsung Galaxy F или Fold проходит через CMIIT (министерство промышленности и информационных технологий Китая). Это что означает, что Samsung планирует вывести Galaxy F на китайский рынок. Основной номер модели - SM-F9000.

Скорее всего Galaxy Fold будет оснащен 512 ГБ встроенной памяти и новейшем процессором Qualcomm Snapdragon 855. В телефоне может быть батарея емкостью 6000 мАч, а в сложенном состоянии его дисплей будет иметь размер 4,58 дюйма и раскроется до 7,3 дюйма. Galaxy Fold оценивается примерно в 1800 долларов и будет анонсирован на той же сцене, что и Galaxy S10, 20 февраля в Сан-Франциско.