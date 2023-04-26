Складной смартфон TECNO PHANTOM V Fold оценен в 80 тысяч рублей

Компания Tecno дала старт российским продажам складного смартфона PHANTOM V Fold, рекомендованная цена которого составляет 110 тысяч рублей. До 9 мая этого года новинка будет доступна для покупки по сниженной цене в 80 тысяч рублей.

Напомним, что новинка характеризуется наружным 6,42-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и частотой обновления 120 Гц, гибким 7,85-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, адаптивной частотой обновления до 120 Гц, поддержкой HDR10+ и пиковой яркостью 1000 нит, однокристальной системой MediaTek Dimensity 9000+, 12 ГБ ОЗУ и 512 ГБ флеш-памяти, боковым дактилоскопическим сенсором, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 50 Мп (сверхиширик) и 13 Мп (3-кратный оптический зум), фронтальной камерой на 32 Мп снаружи и на 16 Мп внутри, аккумулятором ёмкостью 5000 мАч и поддержкой зарядки мощностью 25 Вт.