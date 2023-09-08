Складной смартфон Tecno Phantom V Flip готов к выходу

Профильный ресурс GSMArena сообщает, что уже 22 сентября в Сингапуре состоится официальная презентация складного смартфона Tecno Phantom V Flip. По предварительным данным, аппарат оснастят 6,9-дюймовым гибким экраном с разрешением Full HD+, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, 6-нанометровой однокристальной системой MediaTek Dimensity 1300 с тактовой частотой до 3 ГГц и графическим адаптером Mali G77MC, тыльной камерой с главным модулем на 64 Мп, селфи-камерой разрешением 32 Мп, аккумулятором емкостью 3900 мАч и поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 45 Вт. Ориентировочная цена пока не раскрывается, но очевидно, что нас ждет один из самых доступных складных смартфонов на рынке.