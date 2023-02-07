Складной смартфон Tecno Phantom V Fold показали на фото В сети появились фотографии и подробности о характеристиках складного смартфона Tecno Phantom V Fold, официальный релиз которого состоится в конце февраля в рамках выставки MWC 2023. Отметим схожесть устройства со смартфонами Samsung Galaxy Z Fold – крупный гибкий экран и внешний дисплей с изогнутыми боковыми частями. В сети появились фотографии и подробности о характеристиках складного смартфона Tecno Phantom V Fold, официальный релиз которого состоится в конце февраля в рамках выставки MWC 2023. Отметим схожесть устройства со смартфонами Samsung Galaxy Z Fold – крупный гибкий экран и внешний дисплей с изогнутыми боковыми частями. Устройству приписывают наличие 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, тыльную камеру с главным модулем разрешением 50 Мп, боковой сканер отпечатков пальцев и мощную однокристальную систему MediaTek Dimensity 9000+. Устройству приписывают наличие 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, тыльную камеру с главным модулем разрешением 50 Мп, боковой сканер отпечатков пальцев и мощную однокристальную систему MediaTek Dimensity 9000+. Автор - Владимир Байзаров . Размещено: Сегодня 11:03 . Продукт - Tecno Phantom V Fold

Китайцы рассекретили смартфон Vivo X90 Pro…

В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились сведения о смартфоне Vivo X90 Pro, который еще не … В базе данных китайского регулятора TENAA обнаружились сведения о смартфоне Vivo X90 Pro, который еще не …

Xiaomi 13 Pro впервые попал на фотографии…

Если вы следите за рынком смартфонов, то знаете, что выпустить гаджет и при этом сохранить его в секрете … Если вы следите за рынком смартфонов, то знаете, что выпустить гаджет и при этом сохранить его в секрете …

Стабильная One UI 5 доступна для Samsung Galaxy XCover 6 Pro…

Компания Samsung начала выпуск первого стабильного обновления UI 5.0 на базе Android 13 для смартфона Gal… Компания Samsung начала выпуск первого стабильного обновления UI 5.0 на базе Android 13 для смартфона Gal…

Бюджетный Samsung Galaxy F04 получит 8 ГБ ОЗУ…

В сети появились тизеры бюджетного смартфона Samsung Galaxy F04, который еще не был представлен официальн… В сети появились тизеры бюджетного смартфона Samsung Galaxy F04, который еще не был представлен официальн…

iQOO 11 Pro с 200-Вт зарядкой появился в продаже…

Компания Vivo дала старт китайским продажам флагманского смартфона iQOO 11 Pro, который оценен в 715 долл… Компания Vivo дала старт китайским продажам флагманского смартфона iQOO 11 Pro, который оценен в 715 долл…

iPhone 15 получит корпус из титана…

Некоторое время назад компания Apple только презентовала свои смартфоны линейки iPhone 14, а уже сейчас и… Некоторое время назад компания Apple только презентовала свои смартфоны линейки iPhone 14, а уже сейчас и…

Apple выпустила ОС iOS 16.3 с исправлением критических багов…

Некоторое время назад владельцы смартфонов под управлением операционной системы iOS 16.2 начали жаловатьс… Некоторое время назад владельцы смартфонов под управлением операционной системы iOS 16.2 начали жаловатьс…