Складной смартфон Tecno Phantom V Fold показали на фото

В сети появились фотографии и подробности о характеристиках складного смартфона Tecno Phantom V Fold, официальный релиз которого состоится в конце февраля в рамках выставки MWC 2023. Отметим схожесть устройства со смартфонами Samsung Galaxy Z Fold – крупный гибкий экран и внешний дисплей с изогнутыми боковыми частями.
Устройству приписывают наличие 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, тыльную камеру с главным модулем разрешением 50 Мп, боковой сканер отпечатков пальцев и мощную однокристальную систему MediaTek Dimensity 9000+.