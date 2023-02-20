Складной смартфон Tecno Phantom V Fold показали на пресс-рендере

Компания Tecno поделилась изображением своего первого складного смартфона Phantom V Fold, официальная презентация которого состоится 28 февраля на выставке MWC 2023. Сообщается, что аппарат получит фирменный шарнирный механизм с устойчивой к падениям и механическим воздействиям конструкцией, а также защитой от поломок и застревания деталей. Благодаря использованию материалов из аэрокосмической отрасли, смартфон будет прочным и легким. Также пользователей ждет пять датчиков изображения (основная камера состоит из трех модулей), 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти, боковой дактилоскопический сенсор и топовая платформа MediaTek Dimensity 9000+.