Складной смартфон Tecno Phantom V Fold2 вышел в России

Компания Tecno Mobile выпустила в российскую продажу складной смартфон Phantom V Fold2, который может похвастаться поддержкой сотовых сетей пятого поколения. До 31 октября новинку можно приобрести по акции за 130 тысяч рублей.

Смартфон оснащается 4-нанометровой платформой Mediatek Dimesity 9000+ с тактовой частотой до 3 ГГц и графикой Mali-G710 MP10, 6,42 и 7,85-дюймовыми AMOLED-экранами с технологией LTPO и частотой обновления до 120 Гц, аккумулятором ёмкостью 5750 мАч, поддержкой 70-Вт проводной и 15-Вт беспроводной зарядок, тройной основной камерой с модулями разрешением 50 Мп (сенсор OV50H и OIS), 50 Мп (сверхширик с углом обзора 115°) и 50 Мп (2-кратное оптическое приближение), двумя фронтальными камерами по 32 Мп, поддержкой беспроводной связи Wi-Fi 6e и Bluetooth 5.3, модулем NFC и стереодинамиками.