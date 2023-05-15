Складной смартфон Tecno Phantom V Yoga показали на фото

В сети появились живые фото складного смартфона Tecno Phantom V Yoga, который получит форм-фактор раскладушки в стиле Samsung Galaxy Z Flip. Судя по фото, нас ждет массивный модуль основной камеры на задней панели вместо дополнительного дисплея. Что до технических характеристик, устройству приписывают наличие гибкого 6,75-дюймового экрана с разрешением FullHD+ и кадровой частотой 144 Гц, 6-нанометровой 8-ядерной платформы MediaTek Dimensity 8050, предустановленной ОС Android 13 с фирменной оболочкой HIOS, 8 ГБ оперативной и 256 ГБ встроенной флеш-памяти, основной камеры с главным модулем на 64 Мп, селфи-камеры разрешением 32 Мп, батареи ёмкостью 4000 мАч и поддержки быстрой проводной зарядки мощностью 66 Вт.