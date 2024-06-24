Складной смартфон Tecno Phantom V2 Fold засветился в сети

Напомним, что оригинальный Tecno Phantom V Fold был выпущен в феврале этого года. Он оснащается внешним 6,42-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+ и кадровой частотой 120 Гц, складным 7,85-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением Full HD+ и адаптивной кадровой частотой до 120 Гц, платформой MediaTek Dimensity 9000+, 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флеш-памяти, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, 50 Мп (сверхиширик) и 13 Мп (3-кратный оптический зум), селфи-камерой на 32 Мп снаружи и на 16 Мп внутри, батареей ёмкостью 5000 мАч и поддержкой 25-Вт проводной зарядки.