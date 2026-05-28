Складной смартфон Vertu AlphaFold оценили в 6880 долларов

Компания Vertu пополнила ассортимент складных смартфонов моделью AlphaFold, главной особенностью которой стала отделка из крокодиловой кожи и золотое покрытие в некоторых версиях. Новинка также характеризуется когда-то флагманским 4-нанометровым процессором Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 16 ГБ оперативной и 1 ТБ флеш-памяти, тыльной камерой с модулями разрешением 50 Мп, фронтальной камерой на 20 Мп, 8,05-дюймовым внутренним экраном, 6,53-дюймовым внешним дисплеем, батареей ёмкостью 6500 мАч, поддержкой 65-Вт быстрой проводной зарядки и эксклюзивным ИИ-помощником Hermes, вычисления которого происходят на самом смартфоне. В зависимости от версии смартфон обойдется от 6880 до 46800 долларов.

