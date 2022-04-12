Складной смартфон Vivo X Fold раскупили за минуту

Вчера вечером компания Vivo представила складной смартфон X Fold, на который сразу можно было оформить предзаказ. Сегодня стало известно, что вся доступная партия была распродана за минуту. Объем партии не раскрывается, но смартфон был доступен на официальном сайте и на множестве крупных площадок, таких как JD.com и TMall. Его цена составляет немалые 1415 долларов за вариант с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти и 1570 долларов за 12/512 ГБ.

Напомним, что новинку оснастили 6,53-дюймовым внешним OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+, 8,03-дюймовым гибким OLED-экраном с разрешением 2160:1916 пикселей и частотой обновления 120 Гц, двумя подэкранными сканерами отпечатков пальцев, флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, аккумулятором ёмкостью 4600 мАч, поддержкой 66-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 10-Вт обратной беспроводной зарядок, тыльной камерой Zeiss с модулями разрешением 50 Мп (датчик Samsung GN5 и оптическая стаблизация), 48-Мп (сверхширик), 12 Мп (портретник на Sony IMX663) и 8 Мп (перископный с 5-кратным оптическим зумом и OIS), двумя 16-Мп фронтальными камерами, стереодинамиками, интерфейсом USB 3.1 Type-C с видеовыходом DisplayPort, массой 311 г и предустановленной ОС Android 12 с фирменной оболочкой OriginOS.