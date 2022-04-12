Складной смартфон Vivo X Fold раскупили за минуту

Вчера вечером компания Vivo представила складной смартфон X Fold, на который сразу можно было оформить предзаказ. Сегодня стало известно, что вся доступная партия была распродана за минуту. Объем партии не раскрывается, но смартфон был доступен на официальном сайте и на множестве крупных площадок, таких как JD.com и TMall. Его цена составляет немалые 1415 долларов за вариант с 12 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти и 1570 долларов за 12/512 ГБ.

Напомним, что новинку оснастили 6,53-дюймовым внешним OLED-дисплеем с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц и поддержкой HDR10+, 8,03-дюймовым гибким OLED-экраном с разрешением 2160:1916 пикселей и частотой обновления 120 Гц, двумя подэкранными сканерами отпечатков пальцев, флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, аккумулятором ёмкостью 4600 мАч, поддержкой 66-Вт проводной, 50-Вт беспроводной и 10-Вт обратной беспроводной зарядок, тыльной камерой Zeiss с модулями разрешением 50 Мп (датчик Samsung GN5 и оптическая стаблизация), 48-Мп (сверхширик), 12 Мп (портретник на Sony IMX663) и 8 Мп (перископный с 5-кратным оптическим зумом и OIS), двумя 16-Мп фронтальными камерами, стереодинамиками, интерфейсом USB 3.1 Type-C с видеовыходом DisplayPort, массой 311 г и предустановленной ОС Android 12 с фирменной оболочкой OriginOS.
Глобальная версия Xiaomi Mi 11 Lite 5G получила Android 12…
Глобальная версия Xiaomi Mi 11 Lite 5G получила Android 12Компания Xiaomi выпустила стабильную версию фирменной надстройки MIUI 13 на базе операционной системы And…
Смартфон Honor X9 5G появился в продаже…
Смартфон Honor X9 5G появился в продажеСетевые источники сообщают о том, что в Малайзии вышел в продажу смартфон Honor X9 5G. Базовый вариант с …
Apple готовится к завтрашнему мероприятию…
Apple готовится к завтрашнему мероприятиюApple проведет мероприятие 8 марта, на котором как ожидается, будет представлен обновленный iPad Air и но…
Nubia Z40 Pro оценен в 535 долларов…
Nubia Z40 Pro оценен в 535 долларовБренд Nubia пополнил ассортимент флагманских смартфонов моделью Nubia Z40 Pro, которая среди прочего полу…
Представлен смартфон Samsung Galaxy M53 5G…
Представлен смартфон Samsung Galaxy M53 5GКомпания Samsung представила смартфон Galaxy M53 5G. Новинка получила 6,7-дюймовый дисплей Super AMOLED+ …
Выпущен обновленный смартфон Redmi K40S…
Выпущен обновленный смартфон Redmi K40SБренд Xiaomi Redmi анонсировал обновленный смартфон Redmi K40S. Redmi K40S поставляется с чипом Snapdrago…
Realme 9 Pro будет иметь необычный переливающийся цвет…
Realme 9 Pro будет иметь необычный переливающийся цветВ попытке повысить шумиху вокруг своей предстоящей серии Realme 9 Pro компания объявила, что они будут им…
Серия смартфонов Xiaomi 12, 12 Pro и 12X официально представ…
Серия смартфонов Xiaomi 12, 12 Pro и 12X официально представСегодня официально представлена серия смартфонов Xiaomi 12, 12 Pro и 12X для глобального рынка и скоро бу…
Сравнение Apple iPhone 13 Pro Max и Google Pixel 6. Тест камеры, автономность и оснащениеСравнение Apple iPhone 13 Pro Max и Google Pixel 6. Тест камеры, автономность и оснащение
Обзор HUAWEI Nova 8i 6/128 ГБ. Среднебюджетник с действительно безрамочным дисплеемОбзор HUAWEI Nova 8i 6/128 ГБ. Среднебюджетник с действительно безрамочным дисплеем
Обзор Itel A17. Смартфон для школьника до 4000Обзор Itel A17. Смартфон для школьника до 4000
Обзор Infinix Smart 6 2/32 ГБ. Недорогой смартфон с бесконтактными платежамиОбзор Infinix Smart 6 2/32 ГБ. Недорогой смартфон с бесконтактными платежами
Обзор Itel Vision 1 PRO 2/32. Недорогой смартфон с тройной камеройОбзор Itel Vision 1 PRO 2/32. Недорогой смартфон с тройной камерой
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor