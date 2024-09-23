Складной смартфон Xiaomi Mix Flip показал высокие продажи

Известный своей осведомлённостью информатор Digital Chat Station поделился подробностями о продажах складных смартфонов Xiaomi Mix Flip и Mix Fold 4. Утверждается, что первый разошелся тиражом в 200 тысяч экземпляров, что гораздо больше даже самых смелых ожиданий производителя. А вот старшая модель продается слабо, из-за чего в Xiaomi есть сомнения насчет следующего поколения.

Напомним, что Xiaomi Mix Flip оснащается флагманским процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, предустановленной фирменной прошивкой HyperOS на базе ОС Android 14, 6,86-дюймовым гибким экраном LTPO AMOLED с разрешением 2912:1224 точки, кадровой частотой 120 Гц и пиковой яркостью 3000 нит, 4-дюймовым внешним AMOLED-дисплеем с разрешением 1392:1208 точек, фронтальной камерой на 32 Мп, сдвоенной основной камерой с модулями на 50 Мп и 50 Мп (2-кратное оптическое приближение), аккумулятором ёмкостью 4780 мАч и поддержкой 67-Вт проводной быстрой зарядки.