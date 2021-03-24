Складной смартфон Xiaomi может появиться в Китае 29 марта

Xiaomi уже запланировала мероприятие по запуску нового продукта 2021 года на 29 марта. По слухам, компания может представить складной смартфон в этот же день.

По слухам сети, складной смартфон Xiaomi уже прошел процесс сертификации 3C, это означает, что запуск смартфона неизбежен. Хотя о складном смартфоне от Xiaomi известно немного , считается, что телефон может быть частью линейки Mi MIX, которую компания использует для своих экспериментальных устройств.

Если верить предыдущим отчетам, то смартфон будет иметь размер дисплея около 7 дюймов с поддержкой частоты обновления 120 Гц, процессор Qualcomm Snapdragon 888 и 108-мегапиксельный датчик основной камеры в модуле с тремя камерами.
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