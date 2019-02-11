Складной смартфон ZTE Axon M подешевел до 300 долларов

Инновационный складной смартфон ZTE Axon M с двумя дисплеями вышел в начале 2018 года по цене 725 долларов. Прошлой осенью аппарат сильно подешевел, а вчера ZTE и вовсе снизила цену до 295 долларов. Судя по всему, производитель избавляется от складских запасов перед вероятным анонсом ZTE Axon M2.

Напомним, что ZTE Axon M оснащается двумя 5,2-дюймовыми дисплеями с разрешением Full HD, одной 20 Мп камерой, аккумулятором на 3180 мАч, прошлогодним процессором Qualcomm Snapdragon 821, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной расширяемой памяти, сканером отпечатков пальцев, 3,5-мм аудиоразъемом и портом USB Type-C.