Скоро стартуют продажи раскладушки Motorola RAZR

Смартфон Motorola RAZR можно будет предзаказать уже 26 января эксклюзивно на сайтах Verizon, Walmart и Motorola. Продажи смартфона должны начаться 6 февраля с ценником в 1500 долларов.

Новинку оснастили двумя дисплеями. Основной дисплей это Flex View с POLED-матрицей на 6.2 дюйма и дополнительный это Quick View с OLED-матрицей на 2.7 дюйма. Работает смартфон на процессоре Qualcomm Snapdragon 710 в паре с 6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ. За автономность отвечает аккумулятор ёмкостью на 2510 мАч с поддержкой быстрой зарядки.