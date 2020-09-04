Следующий флагман OnePlus 8T будет иметь четыре камеры и дисплей с частотой 120 Гц

Компания OnePlus готовится представить свой последний флагман OnePlus 8T в ближайшие недели. Ожидается, что смартфон получил 6,55-дюймовый AMOLED-дисплей с дисплеем 120 Гц.

Предыдущие слухи указывали на четыре задние камеры с основным 48 МП объективом, широкоугольный объектив на 16 МП, макрообъектив на 5 МП и портретный объектив на 2 МП. Хотя OnePlus 8 также имеет 48-мегапиксельный объектив, датчик OnePlus 8T считается более новым и обеспечивает лучшее качество изображения. За работу будут отвечать OxygenOS 11 на базе Android 11, Qualcomm Snapdragon 865+, 8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ встроенной памяти.