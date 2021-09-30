Следующий смартфон Xiaomi может иметь дисплей 4K

Xiaomi , похоже, готовится к запуску еще одного телефона, только на этот раз рассматриваемое устройство имеет некоторые характеристики для энтузиастов. Телефон с номером модели 2109119BC недавно прошел через TENAA, продемонстрировав его дизайн и несколько основных характеристик.

Пожалуй самым интригующим аспектом является это его отображение. Телефон Xiaomi оснащен 6,55-дюймовым OLED-экраном, который есть во многих моделях среднего класса. Однако панель имеет разрешение 3840 x 2160 пикселей. Это будет первый смартфон Xiaomi с экраном 4K, который присоединится к Sony Xperia 1 III в этой конкретной категории. В телефоне Xiaomi будет использоваться восьмиядерный чипсет с тактовой частотой 2,4 ГГц. Это может быть Snapdragon 778G, чипсет, который мы видели во множестве последних телефонов Xiaomi среднего класса. Телефон также имеет до 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ встроенной памяти. Кроме того, основная камера на 64 МП объединяет две 8-мегапиксельные камеры.

Эстетически дизайн телефона напоминает Xiaomi 10T Pro сзади. Интересно, что спереди нет видимого выреза для селфи-камеры. Корпус телефона довольно тонкий, похож на недавно выпущенный 11 Lite NE 5G . Он весит 166 грамм при длине 158 мм, ширине 71,5 мм и толщине чуть менее 7 мм. В этом корпусе также установлена ​​батарея емкостью 4400 мАч.