Слиты рендеры iPhone XI

На просторах интернета уже начали обсуждать слухи относительно того, каким будет новый смартфон яблочной компании. Конечно, официальный анонс состоится только в октябре этого года и разговаривать о возможном развитии событий может еще как минимум месяцев шесть, но уже сейчас появились первые слитые изображения. На фотографиях видно, что у смартфона лицевая панель не изменится вообще, разве что рамки вокруг экрана станут немного компактнее, а вот на тыльной стороне поменяют расположение камеры. Верится пока что в это с большим трудом, ведь вертикальная камера в яблочном смартфоне является некой фирменной фишкой, а теперь вот дизайнеры взяли и изменили ее. Нужно дождаться более реальных фото или уже официального анонса, чтобы не гадать зря.