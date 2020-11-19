Smart Monitor - инновационный монитор для удаленной работы

Samsung объявила о выпуске инновационного монитора Smart Monitor. Новый продукт совмещает в себе платформу для работы и развлечений.

Монитор оснащен мультимедийной платформой Smart Hub. Smart Monitor предлагает широкие возможности для подключения устройств, а также позволяет работать с приложениями Microsoft Office 365 без доступа к ПК.

Линейка Smart Monitor включает в себя две модели. Монитор M7 имеет разрешение Ultra-High Definition (UHD) в 32-дюймовом экране, а M5 поддерживает разрешение Full HD (FHD) и представлен в 32-дюймовом и 27-дюймовом вариантах.

На задней панели расположены порты USB, USB Type-C. Монитор оснащен технологией Adaptive Picture, которая обеспечивает качественное изображение, автоматически регулируя яркость и цветопередачу.

На данный момент монитор доступен только в США, Канаде и Китае.