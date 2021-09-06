Смарт-часы Red Magic Watch Vitality Edition оценены в 77$

Компания Nubia представила сегодня не только топовый геймерский смартфон Red Magic 6S Pro, но и смарт-часы Red Magic Watch Vitality Edition. Новинка характеризуется круглым 1,19-дюймовым AMOLED-экраном с поддержкой функции всегда включенного дисплея, металлическим корпусом, двумя кнопками, черной и серебристой расцветками, массой в 23 грамма, датчиками для мониторинга здоровья пользователя и несколькими спортивными режимами. Для сравнения, предшественник Red Magic Watch имеет массу 30 граммов, 1,39-дюймовый дисплей и ценник в 100 долларов. Red Magic Watch Vitality Edition же оценены в 77 долларов.