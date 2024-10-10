Смарт-часы Suunto Race S Titanium оценили в 450 долларов

Финская компания Suunto пополнила ассортимент спортивных умных часов моделью Suunto Race S Titanium, которая получила 45-мм корпус с титановым безелем. Новинка также характеризуется массой 53 г, 1,32-дюймовым экраном AMOLED с защитным стеклом Gorilla Glass, 32 ГБ флеш-памяти, многодиапазонным модулем GNSS, защитой от воды на глубине до 50 метров, 95 спортивными режимами, бесплатными офлайн-картами, мониторингом частоты сердечных сокращений, отслеживанием качества сна, уровня стресса, количества калорий, высотомером, цифровым компасом, автономностью до 13 дней в обычном режиме, до 120 часов в режиме Tour со сниженной точностью GPS и до 30 часов с максимальной точностью GPS. Часы уже появились в продаже по цене в 450 евро.