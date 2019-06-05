Смарт-динамик Samsung Galaxy Home Bixby наконец появится в продаже

В августе прошлого года Samsung анонсировала умную колонку Galaxy Home.

Генеральный директор Samsung Electronics по потребительской электронике Ким Хён Сук сообщил о том, что устройство Galaxy Home, которое станет центром бытовой техники Samsung, появятся на полках магазинов в середине второй половины года. Предполагается, что причиной задержки выхода колонки являются проблемы в работе основы устройства – голосового ассистента Bixby.

Устройство оснащено массивом из восьми микрофонов для улавливания голосовых команд в любом направлении. Использовать новинку можно будет для воспроизведения музыки, взаимодействия с «умными» домашними приборами, получения той или иной информации и пр.