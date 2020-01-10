Смарт-динамик обладает камерой с 5-мегапиксельной матрицей

Компания Royole Corporation на выставке CES 2020 в Лас-Вегасе показала смарт-динамик Mirage обернутый в сенсорный AMOLED-дисплей. Новинка поддерживает сенсорное управление и обладает разрешением 1920 на 1440 точек, камерой с 5-мегапиксельной матрицей и 16 Гбайт интегрированной памятью. Сообщается, что динамик может взаимодействовать с интеллектуальным ассистентом Amazon Alexa. За восприятие голосовых команд отвечают два микрофона. Гаджет также оборудован контроллерами беспроводной связи Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 802.11n. Продажи стартуют в следующем квартале по цене 900 долларов.