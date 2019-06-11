Смарт-колонка Samsung Galaxy Home выйдет в третьем квартале этого года

Компания Samsung ещё в августе прошлого году вместе с фаблетом Galaxy Note 9 анонсировала смарт-колонку Galaxy Home. Производитель долго хранил молчание и вот сейчас всё-таки рассказал когда ждать новинку.

CEO подразделения Samsung Consumer Electronics Хён Сок Ким (Hyunsuk Kim) отвечал на вопросы после очередной пресс-конференции. Во время этой сессии он сообщил журналистам, что Galaxy Home станет центром «умного» дома и его планируют начать продавать уже в третьем квартале этого года.

Напомним, Samsung Galaxy Home — это аналог Google Home со встроенным фирменным ассистентом Bixby. Он может отвечать на вопросы, а также выполнять некоторые команды. Устройство имеет восемь чувствительных микрофонов и шесть динамиков с сабвуфером, которые обеспечивают качественное и объемное звучание.