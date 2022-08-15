Смарт-телевизор LeTV F65 Pro поступил в продажу

В Китае стартовали продажи телевизора LeTV F65 Pro.

LeTV F65 Pro заключен в металлический корпус. Дисплей поддерживает технологию MEMC и покрывает 95% цветового пространства BT.709. Основана модель на четырехъядерном процессоре (с двумя ядрами Arm Cortex-A73 и двумя ядрами Cortex-A53). На борту телевизора 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ встроенной флэш-памяти.

Телевизор LeTV F65 Pro предлагает 65-дюймовую панель с частотой обновления 60 Гц и разрешением 4K HDR. Телевизор оснащен системой EUI 8.0 и поддерживает голосовое управление. Smart TV F65 Pro имеет два порта HDMI, 2 порта USB, порты RF и AV для различных вариантов подключения.

Цена LeTV F65 Pro составляет 325 долларов.