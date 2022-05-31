Смарт-телевизоры Huawei Smart Screen SE поступили в продажу в Китае

В прошлом месяце Huawei представила новую серию смарт-телевизоров Huawei Smart Screen SE с пятью различными размерами экрана, и теперь серия поступила в продажу в Китае.

Модели Huawei Smart Screen SE Pro оснащены дисплеем, покрывающим 92% цветовой гаммы DCI-P3 и поддерживающим технологию MEMC. Телевизоры получили 3 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ встроенной флэш-памяти. Новая линейка поддерживает интеллектуальные функции, в том числе плавный перевод вызова. С помощью этой функции, когда в той же локальной сети поступает вызов, пользователи могут быстро перевести вызов с мобильного телефона на Smart TV. Также реализована функция, способная идентифицировать людей и удерживать их лица в кадре. В сцене с несколькими людьми камера автоматически выбирает ракурс, с которого все будут в кадре.

Стоимость телевизоров Huawei Smart Screen SE:

  • Huawei Smart Screen SE43 - 255 долларов
  • Huawei Smart Screen SE55 - 330 долларов
  • Huawei Smart Screen SE65 - 480 долларов
  • Huawei Smart Screen SE55 Pro - 390 долларов
  • Huawei Smart Screen SE65 Pro - 540 долларов
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