Смарт-телевизоры Xiaomi Mi TV 5 Pro выходят в продажу

2019-12-04, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - Xiaomi Mi TV 5 Pro; [92]
Компания Xiaomi объявила о том, что новые умные телевизоры Xiaomi Mi TV 5 Pro с диагональю 55 и 65 дюймов появятся в продаже с 12 декабря по цене около 523 и 707 долларов соответственно. Позже выйдет и модель с диагональю экрана 75 дюймов. Напомним, что новинки могут похвастаться панелями на основе квантовых точек, разрешением 4K, поддержкой расширенного динамического диапазона HDR10+, 108-процентным охватом цветового пространства NTSC, процессором Amlogic T972, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти, поддержкой декодирования 8K, поддержкой технологии MEMC для динамической компенсации качества изображения, четырьмя динамиками и поддержкой технологий DTS-HD и Dolby Audio.


Комментарии и отзывы Xiaomi Mi TV 5 Pro
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