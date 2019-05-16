Смартфон ASUS ZenFone 6 получит моторизованную флип-камеру

В преддверии запуска ASUS ZenFone 6 2019 в сети появились изображения раскрывающие полный физический дизайн телефона. Как оказалось, подход ASUS к достижению полноэкранного режима на флагманском телефоне является совершенно уникальным.

Вместо использования всплывающей камеры, компания внедрила моторизованную флип-камеру на ZenFone 6. Она будет выполнена в виде поворотного блока, способного откидываться на 180 градусов. Один и тот же модуль будет выполнять функции и основной, и фронтальной камеры. Двойной блок оснащен 48 МП датчиком Sony IMX586 рядом с 13 МП супер широкоугольным сенсором. Аппарату приписывают Snapdragon 855, 8/256 ГБ памяти в топовой версии, аудиоразъем 3,5 мм, NFC, Android 9 Pie, а также аккумулятор емкостью 5000 мАч, который поддерживает технологию Quick Charge 4.0 компании Qualcomm.