Смартфон ASUS ZenFone 7 получил дату выхода

Компания ASUS объявила о том, что флагманский смартфон ZenFone 7 будет представлен 26 августа этого года. Устройству прочат фирменную поворотную камеру,6,7-дюймовый экран с разрешением Full HD+, восьмиядерную платформу Qualcomm Snapdragon 865, аккумулятор ёмкостью 5000 мАч, поддержку быстрой зарядки на 30 Вт, поддержку Wi-Fi 6, модуль NFC для бесконтактной оплаты, Bluetooth 5.0, до 512 ГБ флеш-памяти, до 16 ГБ оперативной памяти и предустановленную операционную систему Android 10. Помимо стандартной модели инсайдеры сообщают о более производительном ZenFone 7 Pro. Его характеристики, к сожалению, пока не приводятся.