Смартфон Apple iPhone XI показали на качественных рендерах

2019-01-16, Автор - Владимир Байзаров; Продукт - iPhone XI; [100]
Авторитетный искатель утечек OnLeaks поделился компьютерными изображениями смартфона iPhone XI, который еще не был представлен официально. По словам источника, аппарат пока находится на ранней стадии разработке, а его дизайн еще не утвержден. Что до рендеров, то здесь стоит обратить внимание на вырез в верху экрана, горизонтально ориентированную двойную камеру, еще более узкие рамки вокруг экрана, круглую вспышку и разъем Lightning, хотя слухи упорно прочат флагману порт USB-C. Официальный анонс нового поколения iPhone по традиции ожидается в сентябре этого года.


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