Смартфон Apple iPhone XI показали на качественных рендерах

Авторитетный искатель утечек OnLeaks поделился компьютерными изображениями смартфона iPhone XI, который еще не был представлен официально. По словам источника, аппарат пока находится на ранней стадии разработке, а его дизайн еще не утвержден. Что до рендеров, то здесь стоит обратить внимание на вырез в верху экрана, горизонтально ориентированную двойную камеру, еще более узкие рамки вокруг экрана, круглую вспышку и разъем Lightning, хотя слухи упорно прочат флагману порт USB-C. Официальный анонс нового поколения iPhone по традиции ожидается в сентябре этого года.