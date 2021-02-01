Смартфон BQ 6430L Aurora получил квадрокамеру

Отечественный бренд BQ пополнил ассортимент недорогих смартфонов моделью BQ 6430L Aurora, которая оценена в 9900 рублей. Новинку оснастили 6,4-дюймовым IPS-дисплеем с разрешением 2310:1080 пикселей, фронтальной камерой разрешением 20 Мп, тыльной квадрокамерой с модулями на 16 Мп, 2 Мп, 0,3 и 0,3 Мп, дактилоскопическим сенсором, батареей ёмкостью 4000 мАч, платформой MediaTek Helio P60, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ встроенной флэш-памяти, предустановленной операционной системой Android 10, модулем NFC для бесконтактных платежей, а также корпусом с габаритами 157,5:76:8,9 мм.