Смартфон Black Shark 5 Pro оценен в 660 долларов

Принадлежащий компании Xiaomi бренд Black Shark представил геймерский свой смартфон Black Shark 5 Pro, который появится в розничной продаже 3 апреля по цене в 660, 740 и 845 долларов за версии с 8/256, 12/256 и 16/512 ГБ ОЗУ и флеш-памяти соответственно.

Новинка характеризуется 6,7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400:1080 пикселей, кадровой частотой 144 Гц и поддержкой HDR10, тройной тыльной камерой с модулями разрешением 108 Мп, 13 Мп и 5 Мп, селфи-камерой на 16 Мп, топовым восьмиядерным процессором Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1, флеш-памятью UFS 3.1 и SSD, оперативной памятью LPDDR5, батареей ёмкостью 4650 мАч, поддержкой проводной 120-Вт зарядки, выдвижными кнопками с магнитным приводом Magnetic Shoulder 2.0 и предустановленной оболочкой Joy UI 13 на базе ОС Android 12.