Смартфон Blackview BL5000 продают со скидкой

Компания Blackview снизила цену на защищенный смартфон BL5000, который стоил на старте продаж 500 долларов. Сообщается, что до 22 августа его можно будет купить за 280 долларов. Любопытно, что в рамках предзаказа за новинку просили 300 долларов.

Напомним, что аппарат оснащается поддержкой двух SIM-карт 5G, платформой MediaTek Dimensity 700, 8 ГБ ОЗУ LPDDR4X, 128 ГБ флеш-памяти UFS 2.2, функцией HyperEngine для большей производительности в играх, 6,36-дюймовым экраном с разрешением Full HD+, ультралинейным динамиком, жидкостной системой охлаждения, батареей ёмкостью 4980 мАч, поддержкой проводной зарядки мощностью 30 Вт, основной камерой с главным модулем на основе 12-Мп датчика Sony IMX362 и сверхширокоугольным модулем разрешением 16 Мп, защитным стеклом Corning Gorilla Glass 5, а также защитой в соответствии со стандартами IP68, IP69K и MIL-STD-810G.