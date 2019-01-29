Смартфон Blackview MAX1 имеет встроенный проектор

Производители телефонов борются за то, чтобы предоставить пользователям максимально возможную площадь экрана. Первым этапом была спорная насечка, позже она превратился в каплевидный вырез и т.д. Но изменения дают лишь небольшое количество дополнительного пространства. Это вынудило производителей принять более радикальные изменения в дизайне.

Blackview разработала телефон - MAX1, со встроенным лазерным проектором, который позволяет вам транслировать медиа материалы практически на любую поверхность, превращая ваш телефон в портативный домашний кинотеатр. Крошечный проектор способен создавать 70-дюймовое изображение с двухметрового расстояния, а с трехметровой отметки вы получите огромное 200-дюймовое изображение. Телефон имеет функции автофокуса, трапецеидальной коррекции и укомплектован штативом.

Новинку оснастят 6-дюймовым дисплеем разрешением FullHD+, 8-ядерным чипом Helio P23 от MediaTek, 6 Гб оперативной памяти и 64 Гб постоянной. Спереди и сзади новинку будут обрамлять панели из закаленного стекла Gorilla Glass, а также она получит основной модуль на 16 Мп и сдвоенную фронтальную камеру на 16 Мп + 0,3. Предварительные заказы на Blackview MAX1, цена которых пока неизвестна, начнутся 1 марта.